Будьте первыми: в ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года

25 декабря состоялось собрание сотрудников Торгового двора «Аникс» по итогам 2023 года

О цифрах – в стихах

По словам Юрия Никитина, генерального директора и основателя холдинга Торговый двор «Аникс», 2023 год был непростым, но интересным.

– Но последние годы – все такие, – улыбаясь, сказал Юрий Александрович, обращаясь со сцены Городского дворца культуры к своим сотрудникам. – Есть поговорка: перестаньте ждать, пока море успокоится, начинайте учиться плавать в бурной воде. Это наш лозунг последних лет.

Собрание по итогам года проходило в формате предновогоднего вечера: творческие номера, интересные факты о компании «Аникс» и нескучные отчеты в стихотворной форме перемежались с выступлениями подшефных танцевальных коллективов и вокальными номерами от аниксят – детей сотрудников.

В ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Сотрудники различных подразделений ТД «Аникс» подготовили информативные, и вместе с тем наглядные итоги года. Озвучить таблицы и цифры в стихах – легко, даже тем, кто в обычные рабочие будни далек от творчества.

Пусть всегда будет выбор

В сети «Аникс» продумано буквально все – от выкладки товаров до ассортимента продукции в каждом городе, районе, магазине.

– Знаете, даже майонез для разных городов выбирается не одинаковый: в Новосибирске любят «Новосибирский», в Бийске – «Махеев», в Барнауле – «Персону», – делится наблюдением Татьяна Никитина, директор розничной сети «Аникс».

В 2023 году был сделан упор на качество и выбор фруктов, ягод и овощей. Покупатели особенно благодарят пекарей за уже полюбившиеся хлеба, например, заливной, старорусский. А к различным праздничным событиям в «Аниксе» делают все для того, чтобы, заходя в магазин, человек погружался в особенную атмосферу, забывая на некоторое время о невзгодах.

– Чем мы отличаемся от других? Тем, что сами проявляем инициативу, ездим к поставщикам, встречаемся с ними и выбираем товары, которые вводим в розничную сеть для наших покупателей. Не ждем кого-то, а сами выходим на диалог, – отмечает Татьяна Викторовна.

В ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Так, в магазинах «Аникс», которых на конец года уже 164, появился отличающий их от других магазинов ассортимент: фермерская молочная продукция, необычные сыры, серьезно расширился выбор фруктов, орехов, ягод и овощей. Полакомиться спелой клубникой можно даже зимой.

В ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Здесь понимают, что важно не просто открыть магазин, а сделать так, чтобы он стал лучшим для клиентов. Реконструкция магазинов помогает привлекать покупателей. Например, новый магазин открылся на въезде в Бийск по ул. Каховская, и там очень хорошо берут горячую выпечку. Но в любом случае, для человека важна доступность продуктов, как социальная, так и количественная.

– Мы не боимся заказывать товар, чтобы он был на полке, а у покупателя всегда был выбор, – подтверждает Татьяна Никитина.

На собрании обозначили и проблемы, решение которых пришлось искать в этом году. В частности, основную из них – нехватку кадров. Но с подобным столкнулись все, и это – тенденция не одного года.

– В этом году мы инвестировали в зарплату сотрудников магазинов более 50 млн рублей, после этого у нас на 10% уменьшились увольнения. Сейчас мы работаем с укомплектованностью 87%. Мы по-прежнему находимся в процессе формирования целей и задач, чтобы «Аникс» стал лучшим местом работы, – говорит Татьяна Викторовна.

Больше, чем просто магазин

Миссия «Аникс»: «Чтобы Люди Решались на Лучшую жизнь на Своей Земле». Компания занимает активную позицию в улучшении социальной жизни горожан. Способствует общению, занятиям спортом, культурному развитию.

В этом году открыто 19 социальных объектов: при соинвестировании местных жителей появлялись новые детские и спортивные площадки (например, по ул. Мартьянова, 63/2, ул. Строителей, 15, ул. Машиностроителей, 15 и другие).

При участии местных предпринимателей возрожден к жизни стадион на АБ.

В ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Франчайзинговая сеть «Корзинка», которая является «младшей» сестрой «Аникса», несет лучший опыт работы собственникам продуктовых магазинов по всему Алтаю. Мария Шарипова, руководитель отметила успехи прошедшего года:

– В этом году мы открыли в Бийске и близлежащих районах девять новых магазинов. Я считаю, что это результат нашей общей работы. В оптовом направлении привлекли 99 новых торговых точек. А это – хороший задел на следующий год, чтобы расти не только количественно, но и качественно, – заключила она.

Плодотворно прошел год и у малышей, занимающихся по специальной методике Монтессори.

– В этом году мы приняли в три раза больше детей, открыли школу Монтессори, первый семейный класс, – рассказывает Мария Мерлушкина, руководитель Центра развития ребенка «Монтессори», входящего в ТД «Аникс». – У нас заработали различные услуги: продленка, логопед, развивающие занятия, арт-мастерская.

Будут первыми во всем

В ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Направление, выбранное Юрием Никитиным, стало определяющим и для его команды – быть лидером по инновациям, а не «что-то сокращать и убирать»:

– Когда мы ходим на работу, мы ходим на «службу», то есть служим другим. От того, как мы это делаем, проявляем ли инициативу, зависит, будут ли происходить вокруг нас изменения. Я хочу сказать, что секрет на самом деле прост: результата не будет, если остановиться в своем росте. Каждый из вас что-то преодолел, сделал внутри себя какой-то шаг. В сотрудниках я увидел людей, которые теперь умеют работать по-другому – вместе, в команде. У нас нет конкурентов, потому что какая конкуренция может быть в том, чтобы любить земляков, стараться для людей? Роберт Рождественский в своем стихотворении так сказал: Если вы есть – будьте первыми,

Первыми, кем бы вы ни были.

Из песен – лучшими песнями,

Из книг – настоящими книгами <…> Первыми будьте и только!

Первым труднее и легче! Продолжайте стараться, любить людей, служить им, видеть друг в друге сотрудников. И тогда земля будет расцветать вашими результатами и трудами, – обратился ко всем Юрий Александрович.

В ТД «Аникс» подвели итоги 2023 года Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

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