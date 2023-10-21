Будьте в тонусе! Гороскоп на 21 – 27 октября

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

Вы озаботитесь состоянием ваших партнеров – как физическим, так и материальным. Будете раздумывать, взвалить ли на себя бремя долгов и забот о близком человеке или устраниться. И любое ваше решение будет иметь судьбоносные последствия.

ТЕЛЕЦ

Изгоняйте панические мысли, не нагнетайте обстановку. Кому-кому, а уж вам голодная смерть не грозит. Как раз таки вы сумеете неплохо приспособиться к переменам, продержаться на плаву и сохранить то, что имеете. В настоящий момент это наилучший результат.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя может оказаться перспективной в плане романтических знакомств. Постарайтесь вытаскивать себя из дома даже через не хочу. Если вы одиноки, не прозевайте шанс. Побольше общения и посещения культурных мест. Не обходите своим вниманием и благотворительные мероприятия.

РАК

Посвятите свободное время семейным делам и родителям, заботе о них. Возможно, какие-то проблемы замалчивались и считались малозначительными, но сейчас все вышло на поверхность. Составьте план необходимых действий на перспективу, так как можно не уложиться в короткие сроки. И поддерживайте боевой дух!

ЛЕВ

Кризис напрямую вас не коснется, он затронет ближайших родственников. Вы невольно можете быть втянутыми в круг их проблем и вынуждены оказывать всяческую помощь, в том числе и материальную. Если такое произойдет, говорите себе: слава богу, что взяли деньгами.

ДЕВА

Лучше расставаться с отжившими, устаревшими вещами, завершать, ставить точку. Это будет даваться нелегко, эмоционально вы окажетесь выжатыми и обесточенными. Но наступит рассвет и возрождение. Вас очищают и делают сильнее. Поэтому чем большие жертвы будут принесены, тем легче дальнейший путь.

ВЕСЫ

Для вас гармоничная неделя, период относительного затишья и спокойствия, даже безмятежности. Благоприятно складываются обстоятельства, общение с коллегами, встречи, покупки. Лучше сократить круг необязательных знакомств, пропускать поменьше посторонней информации.

СКОРПИОН

Сдерживайте внутреннюю агрессивность и желание высказать правду в лоб. Иначе это чревато потерями, да и можно надолго лишиться необходимых союзников. Выплескивайте адреналин в физическую сферу, спорт, в самых сложных случаях можно передвинуть мебель, затеять еще какие-либо перемены.

СТРЕЛЕЦ

Рекомендуется всецело переключиться на творчество, сейчас у вас, что называется, поперло. Можно много и плодотворно трудиться. А вот от необременительного общения с друзьями лучше воздержаться, так как ваши силы не безграничны. И будет жаль потраченного времени. На работе отношения улучшаются, если заслужили, то сможете почивать на лаврах.

КОЗЕРОГ

Работа спорится, вы можете переделать кучу дел и получить результат. Зреет внутреннее желание перемен, ну а твердости и решительности вам не занимать. Принимая неожиданное для всех решение, слушайте только себя и помните, что оно необратимо. Во второй половине недели можно расслабиться и позволить себе вечеринку с друзьями, а также приятную поездку.

ВОДОЛЕЙ

Для вас время перемен еще не пришло, нужно разобраться с долгами и обязательствами. Да и партнеры, как деловые, так и личные, еще не готовы окунуться с головой в омут чувств или доверия к вам. Нужно поработать над отношениями, их мир хрупок и неустойчив. Двигайтесь в этом направлении, доказывайте серьезность своих намерений и, возможно, вам поверят.

РЫБЫ

Приятные известия и события порадуют. Возможны как милые краткосрочные знакомства, так и небольшая увеселительная поездка. Энергии прибавится, и вы многое успеете. Заодно и отдохнете. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Несмотря ни на что, жизнь продолжается!

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда