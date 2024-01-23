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Будущий мэр Новосибирска предложила сократить пенсии ради клубов

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Будущий мэр Новосибирска предложила сократить пенсии ради клубов

Блогер Мальвина Фото: Кадр из видео АСТ-54

Россияне оказались недовольны скандальным заявлением девушки. После волны негодования она принесла свои извинения и призналась, что “ударилась головой”

Блогер из Бердска Мальвина предложила сократить пенсию в два раза, чтобы пустить эти деньги на развлечения для молодежи. “Будущий мэр” Новосибирска, как она сама себя назвала, этим скандальным заявлением вызвала негодование пользователей Сети, сообщает “Бердск Онлайн”.

“Уменьшайте пенсии в два раза! Это че такое? Это же можно посчитать, сколько этих пенсионеров, это же все можно пустить на какие-то развлечения для молодежи. Создать какие-нибудь классные клубы! Где можно и прийти, и потанцевать, и классно провести время. Ну реально, ну зачем. Ну, просто, че им нужно? Давайте сократим. Я, как будущий мэр Новосибирска, прошу сократить пенсии. Ну хотя ладно, Москва пусть получает, там хоть можно походить в ЦУМ, а что им делать с пенсией в других городах?” – заявила блогер на видео.

Вероятно, заявление женщины было шуткой, однако оценили ее не многие. Некоторые в комментариях к опубликованному видео написали, что знают Мальвину и она просто “угорает”. Другие вспомнили ее по участию в проекте “4 свадьбы”, в котором она участвовала со своим супругом.

После негодования людей девушка опубликовала второй ролик. В нем она принесла извинения и призналась, что “в детстве ударилась головой”, катаясь с горки. При этом она попросила прощения, что извиняется не в водолазке, намекая на последний тренд с извинениями публичных людей после участия в “голой вечеринке” Ивлеевой.

Взято отсюда

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