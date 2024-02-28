“Будут травить, убивать”: в Бийске стало меньше догхантеров

Ситуаций с намеренным отравлением бездомных животных в городе отмечается меньше, чем несколько лет назад

С приближением весны в среде “собачников” в Бийске назревает беспокойство. Ежегодно на борьбу со стаями бродячих собак, отдельных особей, выходят так называемые догхантеры. Люди, которые антигуманными способами избавляются от нежелательных в их районе четвероногих. Чаще всего, собак просто травят: животное, если ему вовремя не оказана помощь, умирает быстро и в сильных мучениях. Естественно, попасть под злодеяния догхантеров могут и владельцы домашних собак. Питомец что-то съел, понюхал, стал грустным и слег.

– У меня собака на прошлой прогулке что-то все нюхала, потом дома отказалась от пищи, еле отлежалась. Я думаю, какая-то отрава, – рассказывает владелица овчарки.

Все, что может показаться пустыми домыслами, существует на самом деле, буквально пять лет назад в Бийске ветслужбы фиксировали большое количество отравлений как бездомных, так и домашних животных.

В кругах “собачников” курсируют страшилки наподобие: “В вашем городе будут травить собак” Фото: Фото предоставлено редакции “БР”

– Случаи отравления собак на улице пошли на спад, – говорит Олеся Кожевникова, ветврач и руководитель ветклиники. – По сравнению с тем, что было буквально несколько лет назад, их стало намного меньше. Это варварские методы, когда животных травят таблетками, препаратами для лечения людей, агрессивными ядами. Я считаю, что те, кто так делает – просто садисты.

Олеся Владимировна пояснила, что точной статистики нет, плюс стоит учитывать и тех животных, которым просто не успели оказать помощь.

– Часто их просто не довозят, – подтверждает она.

Отравление происходит очень быстро: животное становится слабым, вялым, буквально в течение получаса у него открывается рвота и понос, изо рта может идти обильная пена, и далее счет идет буквально на минуты. Если пес получил небольшое количество отравы или его вовремя “откапали” – у него появляется шанс на жизнь. Однако, последствия будут преследовать еще долго.

– Моего спаниэля отравили в возрасте двух месяцев, в лесу на АБ он что-то съел, и сразу слег, – вспоминает бийчанка Анна. – Он перестал двигаться, у него шла пена. Хорошо, что мы быстро нашли работающую ветклинику и его положили на капельницы. После выздоровления он стал очень чувствительным к пище – пришлось перевести на специальный корм. Как пояснила нам ветврач, это из-за того, что пострадали стенки желудка.

Иногда собаки и кошки съедают корм для крыс, который раскладывают около многоквартирных и частных домов. Но зафиксировано немало случаев, когда собак убивала…доброта! Так называемые “кормилицы”, женщины и мужчины, которые выносят для уличных собак корм, насыпают им вперемешку с плесневелым хлебом и старой кашей трубчатые кости. По словам зоозащитников, им не раз приходилось спасать собак, желудок которых буквально изрезан этим “лакомством”.

– Перед тем, как взять животное, нужно хорошо все обдумать, осознать ответственность – это как ребенок, и ты не можешь просто так от него отказаться, – напоминает ветврач Олеся Кожевникова. – Если животное оказывается впоследствии вам не нужным, то пристраивайте его в приют, оплачивайте содержание или одавайте в добрые руки. Если в человеке есть хоть капля милосердия, да и просто если это – человек, в его голову не придет мысль увести свою собаку на трассу, оставить там, или отравить бродячего пса.

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Взято отсюда