Корреспондент “Толка” прогулялся по той части Затона, куда на зиму причаливают теплоходы и баржи барнаульского речного флота, частные суда и не только

“Бухта” для зимовки речных теплоходов и барж притаилась на берегу заводи Оби в барнаульском Затоне. В этом уединенном месте они простоят до начала навигации-2024. Она стартует не раньше 29–30 апреля этого года. А пока речные суда могут спокойно “отдохнуть” в тишине и покое. Как выглядит это необычное место, смотрите в нашем фоторепортаже.

Речные суда пришвартованы на улице Водников. Здесь расположен Барнаульский судостроительно-судоремонтный завод, построенный еще в 1890-е годы. На приколе – теплоходы речпорта, частные суда, грузовые баржи, плавучие веранды и т.д. Их покой практически никто из местных жителей не нарушает. В тот день, когда наш фотокорреспондент побывал на месте, неподалеку играла лишь пара местных мальчишек.

Взято отсюда