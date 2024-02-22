Тюльпаны Фото: Анна Меньшикова

Около 80% цветов в России – импортные. Из-за санкций их транспортировка усложнилась, а к праздникам трафик увеличился из-за спроса

Средняя стоимость букета цветов на 8 Марта в этом году может составить около 3,2 тысяч рублей. Это на 15-20% дороже, чем в 2023 году, сообщает РБК.

Самые популярные цветы в подарок на этот праздник – тюльпаны – подорожали в рознице на 18% уже в феврале. Продавцы объясняют увеличение стоимости цветов ростом закупочных цен на 10%, удорожанием логистики и увеличением издержек предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял третье место в Сибири по увеличению стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2023 год. В такой набор входят продукты, непродовольственные товары, а также другие услуги, например парикмахерские.

Взято отсюда