Букеты дарят, путевки – нет: 8 Марта россиянки мечтают о цветах и путешествиях

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 женщин из всех округов страны. Исследование показало, что 8 Марта россиянки мечтают о цветах и путешествиях. Однако на деле получается следующая картина – букеты дарят, а путевки – нет.

По результатам опроса можно выделить топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта – цветы, путешествия и деньги.

Самый желанный подарок на 8 Марта – цветы, о букетах мечтают 3 из 10 россиянок. На втором месте – путешествия – 12% опрошенных.

Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 7% россиянок мечтают о драгоценностях. 6% – о девайсах и гаджетах.

Не нужны знаки внимания 8 Марта только 7% женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы – 54% опрошенных. 16% россиянок рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 13% опрошенных. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги.

Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

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Взято отсюда