Был один бой: молодой бийчанин, получивший ранения на СВО, начал новую жизнь

Артем Гереев отправился на СВО, потому что там были его друзья

24 февраля исполняется два года с начала специальной военной операции.

Все как у всех

Артем Гереев – скромный, воспитанный и внимательный молодой человек родом из нашего города Бийска. В 2020 году был призван в Вооруженные силы РФ и отправился для прохождения срочной службы в город Биробиджан.

– Служил в разведроте. Это время вспоминаю только добром. Служба многое мне дала, воспитала. Подготовка была серьезная, имелась боевая часть, и вообще рота у нас – показательная. Даже в городе дважды выступали. Было интересно, ерундой не занимались, оборудование было хорошее, – рассказывает Артем.

Отслужив год, молодой человек вернулся в родной город с желанием пойти в дальнейшем служить по контракту. Но прежде надо было закончить учебу в колледже, что у Артема успешно получилось.

Вслед за друзьями

В это время уже несколько месяцев шла специальная военная операция, и много друзей и знакомых Артема отправились на линию соприкосновения. В их числе был и друг детства Павел.

– Я сразу принял решение тоже поехать туда. Конечно, много было мыслей про то, что могу не вернуться или вернусь калекой. Но мысль о том, что друзья там, а я здесь, не давала покоя. Вернутся они обратно, а нам даже поговорить будет не о чем. Ведь я там не был. Да и моя рота, где проходил срочную службу, с первых дней на СВО, – объясняет Артем.

Получив напутственные слова от друга Павла, смысл которых заключался в том, что на фронте сразу умирают те, кто боится, Артем отправился в Алейск для заключения контракта.

– Уехал 5 декабря. Родным сказал только за день до отправки, – отмечает Артем.

Сразу в бой

Молодой человек был направлен в штурмовой отряд, выполняющий боевые задачи в Луганской области. Некоторое время находились в обороне, где проходили подготовку.

– Как мы работали? Нас привозят на БМП. Спрыгиваешь, тут – наша лесополоса, через километр – уже противника, и по полю бежишь на них. Где-то разведка боем, где-то захват позиции. В общем, непосредственный бой, – говорит Артем.

Этот бой у него оказался одним-единственным. Начался в 5 утра, закончился в 5 вечера. Продержаться такое продолжительное время, по словам парня, удалось только их отряду, который сменил на этой позиции несколько других подразделений.

Перебитый, но живой

– Я выходил уже, раненых вытаскивали. Сначала у меня было одно ранение пулевое – лопатку насквозь прошило. Бурята схватил раненого и стал выносить. Сил уж не было, иду без остановки, падаю. Тут «прилетает» рядом, резко ложишься, затем резко встаешь и дальше. Сильный хлопок раздался, сзади товарища скосило, но я то ли не слышал, то ли не понимал, продолжал тащить. Следующий хлопок – танк ударил по нам. Выход услышал и через две секунды боковым зрением увидел, как он в полутора метрах от тебя падает. И все, сальто заднее сделал, автомат куда-то улетел, товарищи разбросаны, резко упал – и боль в ноге. Я закричал. Смотрю – нога болтается. Панику поймал, начал снимать бронежилет, – вспоминает тот страшный день Артем.

Боец как в тумане видел, что погиб идущий справа сослуживец, а раненому буряту перебило вторую конечность.

– Я был перебит весь. Тут же наши подбежали ко мне, наложили два жгута. Нас уже окружать начали, думал, не вытащат. На помощь пришли мобилизованные мужики, которые на СВО уже четыре месяца. За две руки схватили и потащили волоком. И так – километра полтора, – рассказывает Артем.

С февраля по август 2023 года Артем находился в московском госпитале им. Вишневского.

– Потерял много крови, ранение было тяжелое и долгое восстановление. Несколько месяцев был прикован к кровати, так как отказали почки. После процедур гемодиализа удалось их запустить, – продолжает Артем.

Снова удар

Через неделю после того, как боец оказался в госпитале, от родных пришло страшное известие о гибели лучшего друга.

– Он редко выходил на связь, последний раз это было в сентябре 2022 года. Тогда он сообщил, что их перебрасывают. После этого восемь месяцев от него не было вестей. Знаю, что несколько раз он был контужен. Так получилось, что в госпитале он остался один, без своей бригады. Потом он попал в ЧВК, затем в ВДВ. Я сам пытался там его найти. Когда видел бойцов ВДВ, подходил к ним, расспрашивал, но безрезультатно, – вспоминает Артем.

Гибель друга тяжело отразилась на состоянии молодого человека.

– Сначала гибель моих сослуживцев в том бою, мое ранение, теперь Пашка, – с горечью говорит парень.

Обошел всю Москву

Артем сумел взять себя в руки и начал идти вперед к тому, чтобы привести себя в форму. Он вспоминает свое первое посещение тренажерного зала, когда палка размером со швабру оказалась для него неподъемной.

– Большую помощь в восстановлении оказали специалисты и простые волонтеры. Это девушки, сестры милосердия, которые в свободное от работы время приходили в госпиталь и помогали раненым. Кого-то надо было помыть, кого-то постричь. Выводили нас на прогулки. И все это они делали совершенно безвозмездно, от чистого сердца, с теплотой рассказывает парень.

Быстрее на поправку Артем пошел после того, как стал посещать бассейн и другие реабилитационные процедуры. Так он привел после ранения в рабочее состояние руку, которой до этого даже чайник не мог поднять.

– Несколько осколков еще остались во мне. Знаю, что два из них удалось достать, мне их в палату принесли врачи, отдали на память, но я их тут же выбросил, – отмечает Артем.

Возвращаться домой Артем не хотел, переживал, что не сможет вернуться к нормальной жизни.

– Была небольшая депрессия. Там много таких, есть о чем поговорить с каждым, – продолжает наш герой.

Жизнь Артема изменилась с того момента, когда ему подобрали протез, на который он встал практически сразу.

– В первый раз, конечно, было непривычно. Как будто в пустоту наступаешь. А на второй день уже чувствовал себя увереннее. Врачи даже сказали, что не отдадут его сразу, так как я начну везде бегать. Так и произошло. Я сразу начал ходить. Наверное, всю Москву обошел. До этого даже отказывался выходить на территорию госпиталя, – говорит Артем.

Нужен здесь

В Бийск Артем вернулся в начале сентября 2023 года. Он тут же поступил учиться в педагогический университет на психолога. Сейчас, по словам парня, эта профессия очень важна, особенно в реабилитационных центрах.

– Я сам через это прошел и знаю, что нужно для быстрого восстановления. Даже не важны слова. Быстрее на поправку боец идет, когда ему организуют досуг. В Москве ребят водят на концерты, устраивают прогулки на теплоходе, экскурсии. Это очень помогает, – отмечает герой.

Кроме учебы у Артема есть и работа – он устроился в военкомат специалистом в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу. Хотя часто возникают мысли и о возвращении на СВО, для себя Артем уже решил, что он важен и нужен здесь, в своем родном городе, рядом со своей семьей.

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Взято отсюда