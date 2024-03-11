Была лужа, стало море: бийчане сообщают о затоплении некоторых участков города

Они надеются, что своевременное предупреждение администрации позволит избежать разлива воды

Город с наступлением весны готовится к борьбе с таянием снега. Где-то снег был сдвинут в большие кучи дорожной техникой, и так и не убран. В других местах – скопился за зиму.

Например, как сообщают в чате главы города Виктора Щигрева, на пер. Прядильный, в районе ул. Боровая перед пешеходным переходом сгребли большую гору снега, “а убрать забыли”. А жители домов по ул. Волочаевской называют “свою” постоянно образующуюся лужу – “Волочаевское озеро”.

– Сегодня чуть колесо не оставил на Волочаевском озере – яма по колено там. – На улице Волочаевская, рядом с остановкой опять огромная лужа. Передайте заявку на откачивание! – На Волочаевской глубокая яма в луже.Поставьте, пожалуйста, предупреждение для водителей!

Бийчане просят уже начать откачивать лужи по улице Петрова, в районе дома №25 и по Машиностроителей, лужа там растянулась от дома №15 до №21. Скрылась под лужей и “зебра”, по которой ребятишки переходили дорогу к школе.

– На ул. Васильева, 52огромная лужа, которая не дает детям перейти дорогу по зебре, кроме того, еще и лед под водой. Ребятишки торопятся, падают прямо в лужу! Когда уже откачаете? И вообще, в этом месте ежегодно такая картина, и когда много снега, и когда мало.

Утонула в луже и остановка “Лодочная станция” по Красноярскому переулку, здесь также оказался затоплен пешеходный переход. На остановке “Октябрь” по традиции “зебра” также скрылась в воде.

Каждую весну на повороте трамвайных путей с ул. Лермонтова на пер. Прядильный также образуется глубокая лужа.

– Из -за этой лужи не ходят трамваи до конечной, а разворачиваются на Свердловской, – предупреждают пассажиры. – Мне интересно, неужели городские службы не знают об этой проблеме? Из года в год там море – его надо откачивать. А люди должны иметь право нормально добираться до места работы и учебы. Мой муж сегодня опоздал на работу, в школьном чате несколько родителей написали, что дети останутся из-за этого дома!

А вот рядом с Успенским собором, напротив ул. Советская, 6а появилась яма интересной формы, и если она заполнится водой, то будет представлять опасность:

– На дороге образовалась большая яма в форме глубокой воронки. Хорошо бы засыпать, пока она не заполнилась водой.

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Взято отсюда