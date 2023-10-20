Анна Сивцова в проекте перевоплощения Фото: Предоставлено "Толку"

За два дня героиня побывала в руках опытных бьюти-мастеров краевой столицы и не только преобразилась внешне, но и обрела веру в себя

Некоторые женщины порой оказываются в трудных жизненных ситуациях, которые связаны с жестоким обращением мужчин, потерей работы или жилья, болезнями, отсутствием денежных средств и многим другим. Для того чтобы они вновь могли почувствовать себя женщинами, в Барнауле запустили проект перевоплощения “Все наладится”, в рамках которого с героиней работают топовые мастера города. Первой участницей стала Анна Сивцова, которая сбежала от бывшего мужа и сейчас вынуждена жить в кризисном центре с тремя детьми. “Толк” узнал ее историю и подсмотрел за этапами преображения.

Побег

Анне Сивцовой 39 лет. Полгода назад она с тремя детьми сбежала из Тальменского района от бывшего супруга в социальную гостиницу при кризисном центре. Женщина долгое время не могла решиться на серьезные изменения в жизни, тщательно готовилась к побегу и обдумывала все варианты развития событий.

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