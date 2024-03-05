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Были с бабушками: в Новосибирской области девочки разбились, катаясь на тюбинге

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Были с бабушками: в Новосибирской области девочки разбились, катаясь на тюбинге

Девочек подтолкнула с горы старшая сестра

В Новосибирской области две школьницы, 14 и 15 лет разбились, катаясь на тюбинге. Девочки ехали с горы поодаль от основной трассы и врезались в дерево. Инцидент произошел 2 марта, сообщает “КП-Новосибирск”.

– Эта гора находится на территории завода. Там все катаются. Есть определенный маршрут без деревьев и вот по нему ездить безопасно. Девочки приехали на гору с бабушками. С ними была еще чья-то старшая сестра и маленький мальчик, – – рассказали местные жители.

Как сообщили очевидцы, изначально девочки катались на одном тюбинге по накатанной дороге.

– Может быть, они захотели разведать другой маршрут. Дети отошли от старой накатанной полосы чуть правее, а там уже начинается лес. Девочки сели на плюшку вместе и поехали. Их подтолкнула старшая сестра. Она думала, что рассчитала траекторию, и они не должны были врезаться в дерево, – рассказали очевидцы.

В итоге школьницы врезались в дерево. Родственники вызвали на место происшествия скорую помощь. Сейчас одна из девочек находится в реанимации, другая – в травматологии. У одной из них сломано бедро и таз. 

После инцидента к делу подключилась прокуратура. Они начали проверку и выяснять, почему дети катались на несанкционированной горке и какие меры безопасности принимала администрация Искитимского района.

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Взято отсюда

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