К некоторым моментам за рубежом привыкнуть сложно

Олесе Аббас 31 год. Она родилась и выросла в Ярославле, но последние два года живет в Европе, а именно: во Франции. В страну мировых домов моды, альпийских лугов и старейших музеев мира она перебралась вместе с мужем и сыном, не зная языка. Недавно Олеся родила дочь — малышка появилась на свет в пригороде Парижа, но француженкой пока не стала.

Сложно ли обосноваться россиянину во Франции? Сколько стоит европейская жизнь и чем роды за границей отличаются от того же опыта в ярославских больницах — рассказ переехавшей о быте и нюансах.

Хотели вернуться в Россию, но началась СВО

Олеся переехала из Ярославля в город мечты многих — Париж в ноябре 2021 года. Изначально в переезде не было политического мотива, который нередко является значимым в решении покинуть Россию в последние годы. У нее во Франции 17 лет назад обосновался отец.

— Все родственники по линии отца живут в Европе, большинство во Франции, я всегда знала, что окажусь тут. Мой отец молдаванин, по молдавскому паспорту можно пересекать границы Европы без визы. Мы со старшим сыном сначала поехали в Молдавию, чтобы оформить паспорта этого государства, потом уже двинулись во Францию, — рассказывает Олеся.

Она говорит: в далеких планах были мечты колесить по Европе, но возвращаться в родную страну, но планы изменились.

— У нас было в планах вернуться в Россию в марте 2022-го, потом опять уехать путешествовать. Но не вернулись, так как приняли решение окончательно переехать во Францию. Тогда муж стал делать себе визу — ему дали «шенген» на полгода. По приезде мы уже подали документы на прошение об убежище. Год мы ждали решения, за этот год мы получили медицинскую страховку со 100% покрытием и ежемесячную денежную помощь. Так же нам предлагали жилье в общежитии (мы отказались). Мужу Руслану дали статус беженца, мне отказали (из-за молдавского гражданства), но по мужу всё равно подала документы на ВНЖ. Сейчас у нас временный ВНЖ, ждем, когда сделают постоянный, — рассказала о бюрократической стороне переезда Олеся.

Первоначально семья обосновалась в пригороде — в 30 минутах от Парижа, но потом нашли место поспокойнее.

— Когда я забеременела, решили уехать подальше, где поспокойнее, живем в провинции, маленьком городке Morigny-Champigny, — добавила переехавшая.

Работа для мигрантов

Пожалуй, основное при переезде в другую сторону — вопрос заработка. Ни Олеся, ни ее супруг французским не владели. Однако это не помешало найти работу.

— Так как мои родители уже жили во Франции, мы получили огромную поддержку ото всех. С жильем, например. Руслан уже через 2 месяца нашел работу на стройке. Если ты рукастый, тебя примут хорошо. И простой подсобный может неплохо зарабатывать по сравнению с Россией. По началу 80 € в день (около 7800 рублей по курсу на середину декабря 2023-го), затем уже больше, — делится Олеся.

Правда, комфортно жить в Европе семье помогают социальные выплаты. Без них было бы сложнее оплачивать ежемесячные расходы. Ярославцы получают от французского государства 1000 €, из них часть автоматически переводится за аренду жилья — 400 € (или 38 800 рублей по курсу на 13 декабря 2023 года. — Прим. ред.), другая часть перечисляется на карту. Сюда включена семейная выплата и пособие на второго ребенка, рожденного во Франции. За эти деньги социальная служба просит отчитываться. То есть на развлечения их не потратишь, а на продукты и бытовые нужды — пожалуйста. Бюджет семьи ведет муж, по словам Олеси, в месяц они имеют не меньше 2500 € (около 242 тысяч рублей).

Сама Олеся работает 3D-визуализатором, делает реалистичные изображения будущих интерьеров, домов. Пока у нее случаются разовые подработки, уже довелось поработать над парой проектов для домов французов. В этой сфере без знания языка сложно.

— Тут для того, чтобы внести любое внешнее изменение в фасаде, требуется разрешение от мэрии, — поделилась героиня.

Сколько стоит французская жизнь

Признайтесь, во время путешествий в другие страны вы тоже сравниваете цены на продукты / проезд / кафе с родной страной? Так и наши герои долго не могли привыкнуть к европейским расценкам.

— Конечно, во Франции всё дороже. Поначалу мы всё переводили в рубли и были в шоке от цен. Но сейчас уже этого не делаем. Когда я общаюсь насчет цен с подругами, то понимаю, что в действительности сейчас продукты и товары быта здесь ненамного дороже, чем в России. Транспорт — да, проезд, например, в автобусе — 2,50 € (242 рубля по курсу на середину декабря 2023-го. — Прим. ред.). Но у нас есть проездной, и наша страховка позволяет нам ездить без ограничений в любом виде транспорта. А мы часто пользуемся поездом за 21 € в месяц (около 2 тысяч рублей), — рассказывает Олеся.

Благодаря помощи французского государства родители не платят за обучение старшего сына в школе.

— Платим за обеды, но стоимость зависит от коэффициента заработка нашей семьи: чем выше этот коэффициент, тем стоимость больше. Мы платим 1 € за обед (около 100 рублей), есть возможность забирать ребенка на обед домой и после приводить обратно в школу, — говорит Олеся.

Страна бюрократии

Несмотря на то что в целом россиянам больше нравится жизнь во Франции, есть в стране хрустящего багета и минусы. Хорошие вина и изысканная кухня — далеко не главное, когда решаешь обосноваться где-то надолго.

— Мне во Франции нравится больше, но не хватает общения с родными. Ждем всех к нам в гости. В Россию я особо не хочу. Хотя и тут минусы, конечно, есть. К ним отнесу большое скопление людей из разных стран — разных национальностей и религий. Одно дело привыкнуть к менталитету французскому и другое — привыкать к поведению других людей. Французский менталитет мне стал понятен спустя два года жизни: они неторопливы, никуда не спешат, их не волнует очередь на кассе, они спокойно могут болтать с кассиром о своей жизни. А еще они дружелюбны: в городе, где мы живем, прохожие всегда здороваются друг с другом и улыбаются. Это такой пустяк, но происходит какой-то энергообмен приятный, — говорит Олеся.

Еще один важный момент — взаимодействие с местными органами власти. Думали, что в России тяжело куда-то достучаться? Вы просто не пробовали сделать это во Франции.

— Это страна бесконечных бумаг, которые ты собираешь, отправляешь в префектуру, где они могут их благополучно потерять и запросить повторно. Или просто забыть, или потребовать еще какую-нибудь дополнительную бумажку. Тут нет прописки и необходимо всегда доказывать свой адрес, например, контрактом на дом, или квартиру, или квитанциями за электричество и воду. У нас их не было поначалу, и требовалось дополнительно заполнять бумаги и просить людей, у кого есть. Много с этим забот, — подытожила Олеся.

Современный россиянин также не оценит работу банковской сферы во Франции. Даже карточку получить тут проблематично.

— Отношения с банком наладить достаточно непросто, даже если ты работаешь и декларируешь свои доходы, банк может отказать тебе в дебетовой карте, даже не говоря почему. Что уж сказать о кредитной. У нас карта появилась неделю назад только, а без карты тут весьма неудобно, даже домашний интернет не подключить. Пиццу домой не закажешь, — говорит Олеся.

«В России разве не так?»

В конце ноября 2023 года у Олеси и Руслана родилась дочь Ева. Новый опыт для пары во всех смыслах — второй ребенок, роды в другой стране.

— Ева не получит гражданство сразу. Мне дали свидетельство о рождении, и если она проживет тут до 18 лет, то автоматически получит паспорт Франции и гражданство, соответственно. Но еще что интересно, если она рождена и живет во Франции, то она ребенок Франции, и я в обязательном порядке должна водить ее в школу и к педиатру. Если я не буду этого делать, не захочу, например, в школу отправлять, то могут приходить из полиции или опеки и разбираться, потому что медицина и образование обязательны, — рассказывает Олеся.

Медицина в Европе дала фору роддому в Рыбинске, где у Олеси появился на свет первый сын. Во Франции условия оказались настолько хороши, что молодая мама не представляет — а как можно иначе?

— Условия по мне так очень комфортные: туалет и душ в палате, новые кровати медицинские, которые поднимаются-отпускаются в спине, ногах. Тут есть отдельная комната для купания и переодевания детей. Возможно, в Ярославской области уже так? Первые роды у меня были пять лет назад, может, с тех пор что-то изменилось. Такая простая вещь как кровать может очень упростить пребывание и восстановление новоиспеченной маме, потому что практически совсем не нужно вставать, всё на колесиках. И ребенка взять с кроватки рядом удобно, есть в кровати, лежать, сидеть.

Взято Источник

03.01.2024