Сирены, тревога Фото: unsplash.com

Судя по комментариям в соцсетях, сирену слышали не во всех районах города. Однако то, что удалось записать одной из жительниц, звучит жутко

Жителей Горно-Алтайска ночью 18 марта, около 3.00, напугала сработавшая сирена. Видео опубликовали в сообществе “Новости Горного Алтая” во “ВКонтакте”.

Как рассказывают горожане, не во всех районах звуки были слышны. Автор видео утверждает, что оповещения о проверке не было.

“Кучияк слышал”,

“Я ничего не слышала. Район старого музея”,

“На Строителей тоже ничего не было слышно”,

“Фрунзе было слышно. Ждем комментарии”,

“Кучияк слышно, очень жутко было”, – пишут в комментариях.

При этом о каких-либо происшествиях в регионе экстренные службы или власти города не сообщали. По сведениям оперативной сводки главка МЧС, за прошедшие сутки на территории Республики Алтай никаких ЧС не произошло.

Напомним, что 6 марта в России проводилась проверка системы оповещения, сирены включались на несколько минут.

Взято отсюда