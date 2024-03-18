реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Сирены, тревога Фото: unsplash.com

Судя по комментариям в соцсетях, сирену слышали не во всех районах города. Однако то, что удалось записать одной из жительниц, звучит жутко

Жителей Горно-Алтайска ночью 18 марта, около 3.00, напугала сработавшая сирена. Видео опубликовали в сообществе “Новости Горного Алтая” во “ВКонтакте”.

Как рассказывают горожане, не во всех районах звуки были слышны. Автор видео утверждает, что оповещения о проверке не было.

“Кучияк слышал”,
“Я ничего не слышала. Район старого музея”,
“На Строителей тоже ничего не было слышно”,
“Фрунзе было слышно. Ждем комментарии”,
“Кучияк слышно, очень жутко было”, – пишут в комментариях.

При этом о каких-либо происшествиях в регионе экстренные службы или власти города не сообщали. По сведениям оперативной сводки главка МЧС, за прошедшие сутки на территории Республики Алтай никаких ЧС не произошло.

Напомним, что 6 марта в России проводилась проверка системы оповещения, сирены включались на несколько минут.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя, проследовали по…

В Барнауле прошла антинаркотическая акция по раздаче листовок и…

Специалисты комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула совместно…

Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Путин прокомментировал вероятность полномасштабного…

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Сирены, тревога Фото: unsplash.com Судя по комментариям в соцсетях, сирену…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp