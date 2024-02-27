В Барнауле открылся кабинет, в котором можно быстро и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Такой формат – наименее травмирующее мероприятие для пациента

В 2023 году в Алтайском крае выявили порядка двух тысяч заболевших ВИЧ-инфекцией. Порой о своем статусе человек узнает спонтанно, например, с помощью экспресс-тестирования.

Накануне в Алтайском центре по борьбе со СПИДом открылся кабинет экспресс-тестирования. 27 февраля тест прошли уже десятки барнаульцев. Это быстро, бесплатно, анонимно и не больно.

Попасть в кабинет экспресс-тестирования можно каждый понедельник, среду и пятницу с 8.30 до 16.00. Во время сдачи теста специалисты напомнят о путях заражения ВИЧ, развеют мифы о том, как передается вирус.

В прошлом году с помощью мобильного комплекса экспресс-тестирование свой ВИЧ-статус узнали 2,5 тысячи жителей края, выявились 1,8 тысяч случаев заражения.

Всего в регионе проживает около 20 тысяч ВИЧ-положительных пациентов. Эта цифра увеличивается с каждым годом, а в реальности может быть в 2-3 раза больше.

Взято отсюда