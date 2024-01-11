Быстрые деньги или обман: как бийчанин “подарил” мошенникам более 1,5 млн рублей

Мужчина вложил в инвестиции 1,7 млн руб., однако с них он смог вернуть обратно только 40 тыс. руб.

33-летний бийчанин увидел в интернете рекламу о быстром заработке на инвестициях. Предложение оказалось настолько заманчивым, что мужчина не заметил никакого подвоха, однако приумножить свой доход ему так и не удалось – житель наукограда “подарил” мошенникам порядка 1,7 млн руб., сообщает “ЧП Бийск”.

Мужчина откликнулся на рекламу, заполнил анкету и в этот же день ему перезвонил представитель бизнес-платформы. Сотрудник рассказал, что для работы необходимо установить специальное приложение, внести деньги на электронный счет, после чего клиент сможет отслеживать котировки акций. Как и все консультанты, мошенник обещал начинающему инвестору всестороннюю поддержку.

За несколько недель бийчанин внес на электронный счет порядка 1,7 млн руб., однако вернуть обратно с этой суммы получилось около 40 тыс. руб. После чего консультант-мошенник перестал выходить на связь, тогда потерпевшему все стало понятно – его обманули.

О случившемся бийчанин сразу сообщил в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда