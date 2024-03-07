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Быстрый доход: как сейчас зарабатывают на продаже старых книг из шкафа

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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россиянам рассказали, на чем сейчас можно прилично заработать. Дополнительный доход легко иметь с продажи старых книг. Конечно, в большой цене не все экземпляры, но многое из того, что скопилось на полках, можно выгодно продать. Пишет Теперь Внимание!

По последним данным Avito, средняя стоимость книги дошла до одной тысячи рублей. Это с учетом того, что спрос на б/у экземпляры только растет. Перед размещением книги на продажу стоит посмотреть, за сколько ее продают другие. Если хочется реализовать быстрее, нужно немного снизить цену.

Что сейчас пользуется спросом:

  • «Гарри Поттер» Джоан Роулинг;
  • книги Стивена Кинга;
  • «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд;
  • «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки;
  • «Ведьмак» Анджея Сапковского;
  • Манга «Человек-бензопила» или «Атака титанов».

    Сейчас есть разные сервисы, позволяющие выгодно продавать старые книги. К примеру, букинистические сайты, Avito, «Юла», интернет-аукцион «Мешок». Еще можно разместить объявление о продаже книги в тематических группах социальных сетей. Источник: sravni.ru.

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Автор: glavred

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