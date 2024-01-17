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Бутылка пива взорвалась в руках у девушки, осколки вонзились в лицо и шею

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Бутылка пива взорвалась в руках у девушки, осколки вонзились в лицо и шею

Связаться с производителем у пострадавшей девушки не получается

Бутылка пива “взорвалась”, когда девушка попыталась ее открыть, горлышко воткнулось ей в шею. Историю подписчицы из Подмосковья сообщает телеграм-канал MASH.

По словам девушки, она только прикоснулась к крышке, и тут “бахнуло”. Осколки вонзились в шею и лицо пострадавшей и разлетелись по всей кухне. Врачам пришлось накладывать швы на порезы.

Как сообщила девушка, безалкогольное пшеничное пиво “Ясен Хмель” она приобрела в магазине у дома, принесла домой и поставила на полку на кухне. Спустя некоторое время решила открыть. После “пшика” открывашкой, бутылка пива разлетелась и чуть не зарезала пострадавшую.

При этом подписчица утверждает, что связаться с производителем “пива-убийцы” нереально, поскольку на горячей линии томской компании KBREW постоянно срабатывает автоответчик.

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Взято отсюда

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