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Бывшая военная часть под Барнаулом досталась на торгах известной бизнес-фамилии

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Супруга известного бизнесмена Павла Тулина выкупила большой комплекс зданий вместе с участком земли, расположенном на территории бывшей заброшенной военной части под Новоалтайском

Подведены итоги аукциона по продаже нескольких зданий и сооружений и большой территории бывшей военной части на Чуйском тракте. Цитадель выкупила жена известного в Барнауле предпринимателя Павла Тулина – Виктория Тулина. Покупка обошлась бизнес-леди в 89,6 млн рублей. Чем известен объект и какой еще носитель бизнес-фамилии претендовал на недвижимость, читайте в материале “Толка”.

Недвижимость и родственные узы

Взято отсюда

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