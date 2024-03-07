Бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева оставили под стражей

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Индустриальный районный суд Барнаула продлил в отношении экс-чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей еще на один месяц

Экс-заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев останется под стражей еще на месяц – до 9 апреля. Такое решение принял Индустриальный районный суд в четверг, 7 марта, передает корреспондент “Толка” из зала суда.

Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения в отношении экс-заместителя главы администрации города в виде содержания под стражей, прокурор это требование поддержал. Сам Антон Шеломенцев и его адвокат, в свою очередь, ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. В итоге судья принял решение оставить бывшего чиновника под стражей.

Напомним, Шеломенцеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Согласно версии следствия, еще в 2020 году, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, чиновник через посредника получил взятку от одного из барнаульских перевозчиков. Сумма составила 2 млн рублей.

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Деньги якобы должны были обеспечить “общее покровительство” предприятиям, принадлежащим бизнесмену. В список “услуг” вошел и доступ к наиболее выгодным маршрутам при отсутствии автобусов соответствующего уровня.

Антона Шеломенцева задержали в начале текущего года. В ходе первого заседания суда по избранию меры пресечения в отношении чиновника судья, зачитывая текст ходатайства следователя, озвучила, что взяткодателем мог выступить известный в Барнауле перевозчик Олег Бесчастный.

Прозвучала также информация о том, что посредником в передаче денег выступил некий Сергей Щукин.

В начале февраля, когда Антон Шеломенцев уже находился под стражей, стало официально известно, что он покинул должность заместителя главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту.

“Трудовые отношения прекращены по инициативе работника“, – пояснили в мэрии Барнаула, отвечая на официальный запрос “Толка“.

Взято отсюда.

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