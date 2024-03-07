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Бывшему вице-мэру Барнаула Шеломенцеву продлили срок заключения под стражей

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Срок заключения Шеломенцева в СИЗО должен был закончиться 9 марта

Бывшему вице-мэру Барнаула Шеломенцеву продлили срок заключения под стражей

Антон Шеломенцев в суде / Фото: amic.ru

Индустриальный районный суд Барнаула оставил под стражей бывшего заместителя главы города Антона Шеломенцева. Он пробудет в СИЗО до 9 апреля 2024 года. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда. 

Заседание прошло 7 марта в 11 часов утра. Поводом для него стало то, что 9 марта срок заключения Шеломенцева в СИЗО должен был закончиться. Соответственно, суд решал, где будет находиться бывший чиновник в ближайшее время. В итоге суд оставил в силе меру пресечения. 

Его защита пыталась убедить судью изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Следователь попросил суд продлить меру пресечения на один месяц – до 9 апреля 2024 года.

 “Не согласен”, – ответил Шеломенцев и попросил меру пресечения изменить на домашний арест. 

Судья спросил у Шеломенцева, появились ли у него за период содержания под стражей заболевания, которые препятствуют нахождению в СИЗО, и обращался ли он в медицинскую часть.

“Не обращался”, – ответил он.  

Адвокат Шеломенцева попросил судью отказать в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. Прокурор в ответ указал, что нет каких-либо оснований для изменения меры пресечения.

Вскоре в Индустриальном суде будет рассматриваться и вопрос о наложении ареста на имущество, следует из картотеки суда.

Напомним, что Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту через посредника, через своего зама Сергея Щукина в 2020 году получил взятку в виде денег и “иного имущества” на общую сумму 2 млн рублей от предпринимателя Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За эти деньги бывший вице-мэр обязался покровительствовать бизнесмену и помочь ему беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку экс-чиновник мог получить в виде машины Subaru Outback.

12 января Шеломенцева поместили в СИЗО до 9 марта включительно. Затем он пытался оспорить решение о помещении в СИЗО в краевом суде, однако госорган оставил Шеломенцева под стражей.

При этом Сергей Щукин, который был посредником в даче взятки, сначала попал в СИЗО, однако потом суд изменил ему меру пресечения на “запрет определенных действий” и освободил его в зале суде. Что касается предпринимателя Олега Бесчастного, то он сейчас находится под домашним арестом. 

Отметим также, что в феврале Шеломенцев ушел в отставку, а его обязанности возложили на первого вице-мэра Барнаула Андрея Федорова.   

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