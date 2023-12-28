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Бывшему прокурору Новосибирской области грозит до 10 лет колонии

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Бывшему прокурору Новосибирской области грозит до 10 лет колонии

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Владимир Фалилеев с февраля 2022 года находится в СИЗО. Для объективного рассмотрения уголовное дело передали в Ленинский районный суд Барнаула

Начались судебные прения по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Гособвинение запросило для него девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима, пишет ТАСС.

“Прокурор попросил 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Мы будем выступать 10 января, приведем свой анализ доказательств и выскажем мнение по тезисам прокурора. Еще штраф запросил прокурор и просил лишить классного чина государственного советника юстиции 2-го класса”, – сообщила адвокат фигуранта Антонина Бартенева.

Напомним, Владимира Фалилеева, который в 2015–2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области, обвиняют в коррупции. По версии следствия, прокурор получал взятки от новосибирского бизнесмена в обмен на покровительство. Общая сумма взяток составила около 10 млн рублей.

Судебный процесс над экс-прокурором начался в октябре в Ленинском районном суде. Его перенесли из Новосибирска из-за возможных связей бывшего силовика.

Взято отсюда

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