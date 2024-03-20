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Бывшему замглавы Минпросвещения Марине Раковой из Алтайского края вынесли приговор

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Бывшему замглавы Минпросвещения Марине Раковой из Алтайского края вынесли приговор

Ее признали виновной в мошенничестве.

Источник фото: Wikipedia.org

19 марта Никулинский районный суд Москвы вынес приговор по делу бывшего замминистра просвещения, уроженки Алтайского края Марины Раковой. Ее признали виновной в трёх эпизодах мошенничества на общую сумму около 50 млн рублей, сообщает РБК .

По данным следствия, находясь на посту замминистра, Ракова похитила 21,2 млн руб., предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Еще 20,3 млн руб. были присвоены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018–2020 годах. 9 млн были похищены при фиктивном трудоустройстве её помощника и мужа в Федеральный институт развития образования той же академии.

По делу о мошенничестве Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии общего режима. Женщину обязали выплатить 900 тысяч рублей штрафа, а также взыскали 2,8 млн рублей в пользу РАНХиГС. Кроме того, экс-чиновницу лишили права занимать должности на госслужбе сроком на два с половиной года.

Взято отсюда.

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