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Бывший директор лингвистического института Алтайского педагогического университета скончался в Барнауле

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Бывший директор лингвистического института Алтайского педагогического университета скончался в Барнауле

Игорь Юрьевич Колесов умер 12 января. Сегодня с ним простились родные, коллеги и студенты.

Источник фото: АлтГПУ

Игорь Юрьевич поступил на факультет иностранных языков АлтГПУ в 1981 году. С 1988 работал преподавателем на кафедре английской филологии, в 1995 году защитил кандидатскую, а в 2010 — докторскую диссертацию, в 2013 году стал заведующим кафедрой, а с 2015 по 2022 работал в должности директора лингвистического института.

«Ранний уход Игоря Юрьевича — это невосполнимая утрата. Вместе с ним уходит целая эпоха, в которой воспитывалось поколение блестящих ученых и педагогов, искренних, преданных, талантливых людей, мастеров своего дела», — отметили в группе института во «ВКонтакте».

Взято отсюда.

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