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Бывший политик из Ульяновска удалил детонатор из щеки бойца в зоне СВО

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Бывший политик из Ульяновска удалил детонатор из щеки бойца в зоне СВО

Медицина. Хирургия Фото: pixabay.com

Страшная находка в щеке бойца обнаружилась лишь на операционном столе. Хирург попросил бригаду выйти и провел операцию в одиночку

Экс-зампред правительства Ульяновской области Сергей Кучиц удалил из щеки бойца СВО детонатор. Он в одиночку закончил сложную и опасную операцию, сообщает “АиФ-Ульяновск”.

Сейчас Кучиц работает в зоне СВО полевым хирургом. Ему доставили бойца с осколками в щеке. На рентгеновском снимке не заметили детонатора, однако когда он обнаружился, хирург выгнал бригаду из операционной и провел операцию.

Работал Кучиц в бронежилете и каске. Операция прошла успешно, военный идет на поправку.

Ранее сообщалось, что алтайские хирурги и онкологи провели двойную операцию, за один раз удалив пациенту опухоль легкого и выполнив аортокоронарное шунтирование сердечной артерии.

Взято отсюда

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