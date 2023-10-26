Бывший вице-губернатор Алтайского края Щетинин пойдет под суд за мошенничество

Михаил Щетинин Фото: council.gov.ru

Бывший сенатор от Алтайского края может быть причастен к похищению крупной суммы денег, выделенной государством на разработку вакцины

Одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве, согласно данным Савеловского райсуда Москвы, выступает бывший вице-губернатор Алтайского края, экс-сенатор от региона и экс-проректор Российского биотехнического университета Михаил Щетинин, сообщает “Банкфакс”.

Вместе с ним и экс-ректором Российского биотехнического университета Михаилом Балыхиным в качестве подсудимых проходят и другие лица. Речь якобы идет о некоторых сотрудниках вуза и представителях компании “Евро Пак”.

ТАСС со ссылкой на инсайдеров утверждает, что якобы в основу дела легло похищение 210 млн рублей, выделенных Минобрнауки в качестве субсидии для производства вакцины от анаплазмоза овец. Вакцину не произвели, а деньги якобы похитили сам Щетинин, бывшие руководители компании “Евро Пак” Ашот Карапетян и Роман Глушаков, а также некие С. С. Панченко (начальник отдела научных конкурсов, договоров с организациями и сопровождения научно-исследовательской работы), А. Б. Шевелев (научный руководитель проекта) и Д. И. Ковалев, который отвечал за обналичивание денег. Балыхин же, по данным источника агентства, подписывал заявку от университета на участие в конкурсе.

Ранее сообщалось, что Щетинин проходит по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Детали преступления тогда не раскрывались, однако источники уверяли, что в деле могли быть замешаны партнерские проекты Московского госуниверситета пищевых производств (МГУПП), где Щетинин на протяжении последних лет занимал пост проректора по научной работе.

Напомним, Михаил Щетинин за свою карьеру занимал посты главы администрации Железнодорожного района Барнаула, начальника главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, заместителя губернатора региона, а также избирался в три созыва Барнаульской городской Думы.

В 2014-м губернатор Александр Карлин назначил Щетинина сенатором от Алтайского края в Совете Федерации. В верхней палате российского парламента Щетинин возглавлял комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Его полномочия истекли в 2018 году, и место Щетинина занял Карлин.

Затем экс-сенатор вернулся в Алтайский край и в 2018–2019 годах работал заведующим кафедрой технологии продуктов питания АлтГТУ. Но в 2019 году бывший чиновник уехал трудиться в московский вуз.

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