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Бывший вице-губернатор края Нагорнов может устроиться в Счетную палату

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Бывший вице-губернатор края Нагорнов может устроиться в Счетную палату

Анатолий Нагорнов Фото: Олег Укладов

Чиновник не сохранил свое место после переизбрания правительства. Тогда СМИ сообщали, что его назначили советником губернатора

Бывший заместитель председателя правительства и экс-министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов может занять место в Счетной палате региона. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте АКЗС.

В повестку сессии, запланированной на 25 января, включен вопрос о назначении Анатолия Нагорнова аудитором Счетной палаты Алтайского края.

Если депутаты примут данное постановление, то он вступит в должность с 29 января.

Напомним, что до 1 декабря прошлого года Нагорнов был вице-губернатором, главой минэкономразвития Алтайского края. После переизбрания свое место не сохранил. Его пост занял Евгений Дешевых, который до этого возглавлял региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

Нагорнов был зампредом правительства в статусе врио с конца 2019 до конца 2021 года. В декабре он достиг пенсионного возраста.

Взято отсюда

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