Дмитрий Крылов Фото: t.me/yugorskhmao

Бывший вице-мэр Югорска ушел на СВО, не имея боевого опыта и армейской службы. Он погиб в начале февраля в боях за освобождение Авдеевки

Бывший вице-мэр Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне спецоперации. Он умер в ходе выполнения боевых задач, сообщает администрация города в Telegram-канале.

В администрации отметили, что он посвятил муниципальной службе почти 15 лет. Крылов прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города, а в последний год замещал должность управляющего делами администрации Югорска.

Вице-мэр Югорска решил отправиться в зону СВО добровольцем в декабре 2023 года, не имея боевого опыта и армейской службы. Гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Крылов 4 февраля получил смертельное ранение, в результате чего скончался. Его похоронят на малой родине в Кургане.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции 22 февраля погиб житель алтайского села Мамонтово 35-летний Иван Новокрещенов. Мужчина служил на авдеевском направлении.

Взято отсюда