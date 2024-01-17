Михаил Кокорич покинул Россию более восьми лет назад

Создатель нескольких российских компаний в сфере торговли и новых технологий Михаил Кокорич объявил о том, что официально отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российского правительства. Сам он покинул Россию еще девять лет назад и занимается сейчас проектами в аэрокосмической сфере.

Михаил Кокорич родился и до 14 лет жил в селе Агинском Забайкальского края. Окончил физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете, после чего поступил в сам университет, в котором проучился три года и ушел в бизнес. Уже более восьми лет предприниматель живет за пределами России.

Самый известный проект Михаила Кокорича в Сибири — сеть «Чудо Дом», которая после слияния с липецкой сетью «Уютерра» перешла под этот новый бренд. В 2010 году он неожиданно стал самым крупным владельцем сети бытовой техники «Техносила» и начал строить в Новосибирске большое офисное здание, куда планировал перевезти головной офис компании. Но уже к 2013 году предприниматель продал все свои розничные активы, чтобы сосредоточиться на проектах в аэрокосмической сфере.

Компания Кокорича Dauria Aerospace занималась проектированием и сборкой небольших космических аппаратов и даже получила на конкурсе контракт «Роскосмоса». Сотрудничество развития не получило: связь с двумя первыми аппаратами, которые были запущены на орбиту, была утрачена после запуска, и «Роскосмос» из-за этого судился с «Даурией».

В 2017 году Кокорич вместе с бывшим топ-менеджером Сбера Львом Хасисом запустил в США стартап Momentus. Его основным продуктом должен был стать «космический буксир» Vigoride, который планировал перемещать спутники и грузы на орбите. Но уже в январе 2021 года Кокоричу пришлось уйти с поста гендиректора компании — американские власти сочли опасным участие в подобном проекте гражданина России.

После этого бизнесмен переехал в Швейцарию, где запустил стартап Destinus — он занимался разработкой гибрида между самолетом и ракетой, который сможет перевозить грузы и людей из одной точки Земли в другую точку за 1–2 часа. В феврале 2022 года проект привлек инвестиции на 29 миллионов долларов.

О своем выходе из российского гражданства Кокорич объявил через свой аккаунт в LinkedIn (социальная сеть, которая используется в основном для того, чтобы представить себя потенциальным работодателям, сотрудникам или деловым партнерам), где опубликовал соответствующий сертификат, выданный посольством России. Название страны, выдавшей этот документ, вымарано.

— На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной, — заявил предприниматель, объяснив это решение «фундаментальным несогласием» с политикой России.

В прошлом году новой гражданкой России стала скрипачка из Каира — ей помогла новосибирская полиция. Кроме того, теперь российское гражданство смогут получить и военнослужащие, заключившие контракт во время СВО.

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17.01.2024