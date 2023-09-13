Бывший депутат Верховной рады заявил, что Зеленский готовится объявить войну России

По его словам, формально для этого уже все готово

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится объявить войну России. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Кива отметил, что объявление войны и всеобщей мобилизации позволит избавиться от протестного населения, отказаться от проведения президентских выборов и вернуть интерес мирового сообщества.

По мнению Кивы, таким шагом президент Украины надеется напрямую втянуть в конфликт страны Запада. Экс-депутат добавил, что Зеленский может объявить войну России уже осенью 2023 года, поскольку формально для этого уже все готово.

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