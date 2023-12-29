Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

Теперь Костенко в статусе и.о. возглавляет Институт стратегии развития образования

Фото: amic.ru

Бывший глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко в очередной раз сменил работу – он стал исполняющим обязанности директора Института стратегии развития образования. Как сообщает “Атмосфера”, до этого он несколько месяцев возглавлял Академию Минпросвещения России.

На прошлое рабочее место Костенко пришел Евгений Малеванов. До этого он был заместителем директора Института стратегии развития образования.

При этом на сайте Института отмечается, что там в должности заведующей научно-аналитическим отделом трудится Наталья Костенко – предположительно, это супруга бывшего алтайского министра, сообщает “Банкфакс”.

Горняк22



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