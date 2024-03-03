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Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле

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Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей

Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле

Наручники на руках / Фото: unsplash.com

Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы похитил более 38 тысяч рублей из кассы.

Заявление в полицию поступило от управляющего клубом. Он заявил, что деньги похитили из кассы. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался нигде не работающий барнаулец.

Установлено, что ранее он работал администратором и в какой-то момент решил похитить деньги. Воспользовавшись отсутствием персонала, он украл выручку за несколько дней, потратив ее на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб молодой человек обязался возместить.

горняк

Источник

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