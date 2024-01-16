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Бывший вице-губернатор Нагорнов перейдет на работу в Счетную палату Алтайского края

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Несколько лет он работал министром экономического развития края

Бывший вице-губернатор Нагорнов перейдет на работу в Счетную палату Алтайского края

Фото: altairegion22.ru

Бывший замгубернатора, экс-министр экономики региона Анатолий Нагорнов займет должность аудитора Счетной палаты Алтайского края. Вопрос о его назначении внесен в повестку сессии АКЗС, которая пройдет 25 января.

“Назначить Нагорнова Анатолия Анатольевича на государственную должность Алтайского края аудитора Счетной палаты Алтайского края”, – говорится в проекте постановления.

Если депутаты одобрят назначение Нагорнова, чиновник займет новый пост уже 29 января.

Примечательно, что в ноябре 2023 года депутаты АКЗС увеличили численность Счетной палаты с 35 до 40 человек, дополнив штат новым аудитором (должность которого и займет Нагорнов) и четырьмя сотрудниками отдела внешнего государственного финансового контроля. Говорилось, что такая мера вызвана “расширением полномочий органа и, как следствие, ростом нагрузки на сотрудников”. В частности, Счетная палата теперь должна “оценивать реализуемость, риски и результаты достижения целей социально-экономического развития Алтайского края”, контролировать внутренний и внешний долг региона и выполнять ряд других функций. Дополнительные пять человек обойдутся бюджету региона в 9,5 млн рублей.

Чем занимается Счетная палата? Счетная палата Алтайского края – независимый контрольно-счетный орган. Ее специалисты занимаются анализом эффективности расходования бюджетных средств. В 2022 году в ходе проверок в сфере госзакупок Счетная палата выявила 170 нарушений на 1 млрд рублей. Внесено 205 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 64 должностных лиц.

Что известно об Анатолии Нагорнове?

Анатолию Нагорнову 65 лет. Родился в Шипуново. В 1981 году окончил Алтайский политехнический институт (сейчас АлтГТУ). Проходил службу в Советской армии. Работал на предприятиях Барнаула, в Барнаульском горисполкоме, комитете администрации края по экономике, Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С 1 января 2017 года занимает должность заместителя министра экономического развития.

В 2021-м назначен заместителем председателя правительства региона и министром экономического развития Алтайского края. Проработал на этом посту до осени 2023 года, когда вновь избранный губернатор Виктор Томенко распустил правительство и сформировал его вновь. Анатолий Нагорнов стал единственным вице-губернатором, с кем не стали продлевать полномочия. На его место пришел Евгений Дешевых, который с 2018-го возглавлял краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности.

В декабре 2023 года Анатолия Нагорнова назначили на должность советника губернатора региона Виктора Томенко. В связи с переходом в Счетную палату он должен будет освободить этот пост.

горняк

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