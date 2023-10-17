Сергей Шнуров Фото: кадр из youtube.com

По версии следствия, девушка более 60 раз переводила деньги со счета жены Шнурова. Также ее обвиняют в краже его гонорара в размере 3,5 млн рублей

Бывшую помощницу лидера группы “Ленинград” Сергея Шнурова обвиняют в краже у артиста и его жены более 5,5 млн рублей. Сама Анастасия Кулигина отрицает факт хищения наличных, сообщает “Коммерсантъ”.

По версии следствия, Кулигина более 60 раз переводила деньги с доверенного ей счета жены певца на свою карту. При этом она похитила 3,5 млн рублей наличными, которые Шнуров должен был получить за выступление на частной вечеринке.

Уточняется, что факт кражи вскрылся случайно. Она пользовалась доверием певца и его нынешней жены, имела доступ в квартиру семьи и ведала одним из банковских счетов Шнуровой. Проверку начали после того, как с хозяйки карты списали 180 тысяч рублей за три бутылки дорогого вина, хотя их реальная стоимость была 150 тысяч.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обвиняемая находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей. По версии следствия, он убедил бизнесменов инвестироваться в его дело, после чего закрыл предприятие.

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