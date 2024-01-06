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Царь горы: юные бийчане катаются со снежных куч, оставшихся после уборки дорог

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Царь горы: юные бийчане катаются со снежных куч, оставшихся после уборки дорог

Настоящие горки в этом году из-за малого количества снежных осадков в Бийске почти не встречаются

В Бийске на период зимних каникул многие дети проводят время на улице, играя в активные игры. Главное, что привлекает детей, самый доступный зимний аттракцион – горки, должен быть безопасным, небезосновательно считают в городской администрации. Поэтому уже установлены соответствующие аншлаги, а в ходе экстренного совещания, глава города Виктор Щигрев призвал ограничить нахождение детей на таких объектах, особенно, без наблюдения взрослых. 

Однако желание весело проводить время не оставляет детей. И некоторые развлечения, иначе как суровыми, не назовешь. Так, в чате главы города сообщают, что дети играют в “Царь горы”, которая в версии юных бийчан стала очень опасной.

– Недалеко от администрации (напротив дома Ильи Мухачева 133/2) гора снега, которую нагребает ЦУМ. Дети с нее катаются и играют в “Царь горы”. Внизу этой горы стоят столбики железные, – предостерегают неравнодушные граждане.

Похожая ситуация и в других районах города – часто дети также катаются с крыш погребов, природных склонов, выкат которых идет прямиком на дорогу.

– Действительно, на сегодняшний день сделать благоустроенную, отвечающую всем требованиям безопасности, трассу для катания на бубликах и так далее, очень сложно и не менее дорого, – пояснили в администрации Бийска. – Однако сегодня ее отсутствие все равно не повод выпускать детей в необорудованные места и допускать риск для их жизни и здоровья. 

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Взято отсюда

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