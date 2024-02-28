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ЦБ отозвал лицензию у банка Гефест за нарушения законодательства

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ЦБ отозвал лицензию у банка Гефест за нарушения законодательства

Центробанк Фото: gosrf.ru

В последнее время банк являлся убыточным. Сейчас в “Гефесте” назначили временную администрацию, которой выступило Агентство по страхованию вкладов

Банк России отозвал лицензию у банка “Гефест”. Организация занимала 336-е место по величине в банковской системе России, сообщает “Коммерсант”.

По информации Центробанка, “Гефест” нарушал требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, что недавно, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию и у “Киви Банка”. Тогда такую меру применили впервые с августа 2022 года. Причиной так же стали нарушения законодательства.

Взято отсюда

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