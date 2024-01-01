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ЦБ понизит лимиты на выдачу кредитов для заемщиков с долговой нагрузкой 50-80%

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ЦБ понизит лимиты на выдачу кредитов для заемщиков с долговой нагрузкой 50-80%

Теперь банки в течение квартала смогут выдавать им лишь 25% вместо 30% от всех потребкредитов и 10% вместо 20% выдач “кредиток”

Банк России с 1 января ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, которые отдают на погашение долгов от 50% до 80% своих доходов, сообщает РИА Новости.

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала 2023 года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% – банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. При этом почти сразу Центробанк начал ужесточать лимиты, а с октября 2023 года ввел такие ограничения даже для заемщиков с долговой нагрузкой от 50%.

С нового года ЦБ РФ дополнительно ужесточает регулирование, но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать им лишь 25% вместо 30% от всех потребкредитов и 10% вместо 20% выдач “кредиток”.

Сильно закредитованным заемщикам, у которых долговая нагрузка выше 80%, лимит и по потребкредитам, и по кредиткам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал. В то же время для банков все еще действует лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%.

Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: россиянам с высокой долговой нагрузкой разрешено выдавать до 25% микрозаймов, хотя ранее лимит составлял 30%. Для сильно закредитованных заемщиков в сегменте микрофинанса также остается лимит в 15%.

В свою очередь регулятор пояснил, что ужесточение регулирования приведет к тому, что по итогам 2024 года доля задолженности по кредитам с долговой нагрузкой более 80% снизится до 20% с 31%, о которых ЦБ сообщал в ноябре. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО, заявляли ранее в Банке России.

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Взято отсюда

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