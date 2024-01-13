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ЦБ внес интернет-проект “Слово пацана/Slovopacana” в список финансовых пирамид

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ЦБ внес интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana" в список финансовых пирамид

Граждан призывают критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы

Интернет-проект “Слово пацана/Slovopacana” Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды, сообщает РИА Новости.

“Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: “Слово пацана/Slovopacana”. Признаки, установленные Банком России: Признаки “финансовой пирамиды”, – сообщается на сайте ЦБ РФ.

В ЦБ РФ пояснили, что суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены – тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта.

По словам организаторов, токены якобы постоянно растут в цене до 25% в день. Если их продать, то можно получить огромную прибыль.

Отметим, сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает “Финансовая культура”.

“На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально – они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится – криптокошельки анонимны”, – пояснил эксперт по финансовой культуре.

В ЦБ отметили, что финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними.

“Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид”, – сказали в ЦБ РФ.

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Взято отсюда

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