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Цель определена: НАТО готовится к прямому удару по России

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Напряжение между Россией и западными странами может достигнуть такой степени, что силы НАТО нанесут удары по наиболее уязвимым российским территориям. Журналисты китайского издания Asia Times высказывают такое мнение.

Китайцы полагают, что Североатлантический альянс, опасаясь прямого военного столкновения с российской армией, ударит там, где наименее защищено. Согласно изданию, самыми уязвимыми территориями для России являются наш эксклав – Калининградская область, а также русскоязычное и прорусское Приднестровье, окруженное враждебными территориями.

Однако китайцы считают, что противостоять основным силам российской армии союзники НАТО не рискнут, так как это приведет к быстрому поражению. Поэтому они предполагают, что НАТО ограничится применением дальнобойных ракет и авиации для обеспечения контроля над воздушным пространством в Приднестровье.

Стоит отметить, что НАТО действительно активно готовится к войне с русскими. В Европе проводятся одни масштабные учения за другими с участием разнонациональных войск – подобного не наблюдалось со времен холодной войны. Главная цель таких учений заключается не только в подготовке к реальной войне, но и в запугивании беспокойных европейцев так называемой РУССКОЙ УГРОЗОЙ.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

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