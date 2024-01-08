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«Цель — все рекорды России». Барнаулец стал самым быстрым легкоатлетом Европы за последние 25 лет

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Савелий Савлуков установил новый рекорд в беге на 600 метров

«Цель — все рекорды России». Барнаулец стал самым быстрым легкоатлетом Европы за последние 25 лет

Барнаульский легкоатлет Савелий Савлуков установил новый рекорд в беге на 600 метров, пробежав дистанцию за 1 минуту 15,09 секунды. За последние 25 лет это лучший результат в Европе. В эфире «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что в ближайшее время планирует забрать все рекорды России:

— Хотелось бы закрыть здесь рекорд России на 400 метров, в зимнем сезоне. Также 500 и 600 метров, забрать все рекорды можно. Ну а летом тоже добраться до рекорда России. Пока нас не выпускают, забрать все рекорды России, такая цель.

Савелий поставил новый рекорд на турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге. Предыдущим самым быстрым атлетом на дистанции был немец Нико Мотчебон — в 1999 году он пробежал 600 метров за 1 минуту 15,12 секунды.

В августе 2023 года Савелий становился чемпионом России на дистанции 400 метров. Тогда барнаульцы привезли с чемпионата четыре медали.

Взято Источник
08.01.2024

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