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Цена самого дорогого тура в новогодние праздники составила 1,6 млн рублей

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Цена самого дорогого тура в новогодние праздники составила 1,6 млн рублей

Поездка. Сумка. Путешествие Фото: unsplash.com

Эксперты назвали самую дорогую и наиболее бюджетные путевки, которые приобрели туристы на период долгих новогодних каникул

Пара взрослых туристов заплатили 1,6 млн рублей за новогоднюю поездку на Южный Гоа, сообщает РИА Новости.

В интернет-магазине туров Travelata.ru отметили, что в рекордную сумму вошли девять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами.

В свою очередь, самым недорогим туром на Новый год оказалась путевка из Казани в Сочи за 28,2 тысяч рублей. Путешественники отправляются на юг России 29 декабря. В отеле на “три звезды” они проведут три ночи без питания.

Самый бюджетный рождественский отдых оказался еще дешевле. Всего за 9,9 тысячи рублей турист на четыре ночи съездит в Санкт-Петербург из Москвы. Жить он будет в трехзвездочном отеле.

Ранее “Толк” писал о том, что алтайские туристы начинают покупать летние путевки на море. По словам турагентов, путешественников привлекает возможность сэкономить, пока действуют скидки.

Взято отсюда

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