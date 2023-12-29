Поездка. Сумка. Путешествие Фото: unsplash.com

Эксперты назвали самую дорогую и наиболее бюджетные путевки, которые приобрели туристы на период долгих новогодних каникул

Пара взрослых туристов заплатили 1,6 млн рублей за новогоднюю поездку на Южный Гоа, сообщает РИА Новости.

В интернет-магазине туров Travelata.ru отметили, что в рекордную сумму вошли девять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами.

В свою очередь, самым недорогим туром на Новый год оказалась путевка из Казани в Сочи за 28,2 тысяч рублей. Путешественники отправляются на юг России 29 декабря. В отеле на “три звезды” они проведут три ночи без питания.

Самый бюджетный рождественский отдых оказался еще дешевле. Всего за 9,9 тысячи рублей турист на четыре ночи съездит в Санкт-Петербург из Москвы. Жить он будет в трехзвездочном отеле.

Ранее “Толк” писал о том, что алтайские туристы начинают покупать летние путевки на море. По словам турагентов, путешественников привлекает возможность сэкономить, пока действуют скидки.

Взято отсюда