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Цена земли в частном секторе Барнаула обновила исторический максимум

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Новые жилые комплексы в центре Барнаула Фото: Олег Укладов

Застройщики оказались заложниками роста цен на недвижимость. Теперь продавцы участков земли, необходимых под новые дома, не хотят довольствоваться ценами трехгодичной давности

Средняя цена на земельные участки в частном секторе Барнаула поднялась до 3 млн рублей за сотку. Отдельные лоты, граничащие с возможной многоэтажной застройкой, и вовсе стоят под 5 млн рублей. Причина в росте цен на жилье, а также активность застройщиков. Это значит, что и дальше земля будет дорожать.

Факты

Анализ объявлений на сайте “Авито” показывает, что в центре земля стоит от 2,3 млн рублей (в районе ул. Юрина можно найти сотку и за 430 тысяч рублей). Там, где участок соседствует со строительством многоквартирных домов, цена выше.

В числе самых дорогих районов – частный сектор за Театром музкомедии. Один из лотов площадью в 11 соток на ул. Димитрова стоит почти 35 млн рублей или 3 млн за сотку. По такой же цене – от 2,5 – до 3 млн продается земля в районе ТРЦ “Галактика”, где работают несколько крупных застройщиков. Один из продавцов пояснил “Толку”:

Источник

город горняк
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