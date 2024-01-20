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Центр изучения и тестирования китайского языка открылся в Барнауле

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Центр изучения и тестирования китайского языка открылся в Барнауле

В центре будут работать преподаватели из Китая.

Источник фото: Катунь 24

Теперь студенты Алтайского государственного института культуры смогут не только освоить китайский язык, но и сдать международный квалификационный экзамен.

При успешном результате российские граждане смогут получить образование в Китайской Народной Республике, а также устроиться там на работу. Это стало возможным, благодаря поддержке министерства образования КНР.

«Мы с Тамарой Анатольевной создали очень подробный учебный курс для начинающих, для тех, кто уже нормально говорит по-китайски или для тех, кто работает, некогда учиться. Ну, короче, мы создали очень подробный учебный план для разных любителей китайского языка», — рассказал представитель Китайско-российского совместного проекта Университета г. Санья, главный директор компании Komsomoshi Ван Чун.

В центре будут работать преподаватели из Китая. Носители языка подробно расскажут о его правилах, особенностях и структуре. В России это второй подобный центр.

«Такой центр в России, который напрямую заключил соглашение с HSK – это второй. То есть, один в Санкт-Петербурге, второй в Барнауле. Все остальные центры они открыты институтом Конфуция. Это такой посредник между китайским центром и уже конкретной образовательной организацией в России. Мы напрямую это сделали», — отметила ректор Алтайского государственного института культуры Олеся Кутькина.

По словам сторон, такая форма сотрудничества укрепит культурные связи между Россией и Китаем, а также расширит перспективы взаимного обучения.

Взято отсюда.

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