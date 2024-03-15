В центре общественного наблюдения рассказали, что к ним обращений от граждан по поводу принуждения к ДЭГ не поступало

Штаб общественного наблюдения за выборами / Фото: amic.ru

Центр общественного наблюдения за президентскими выборами Алтайского края пока не зафиксировал ни одной жалобы по поводу принуждения граждан к электронному голосованию. Люди с такими вопросами не обращались. Об этом amic.ru рассказали 15 марта 2024 года на открытии центра.

В первый день голосования на президентских выборах, 15 марта, в социальных сетях некоторые пользователи утверждали, что работодатели просили их проголосовать электронно на сайте “Госуслуги”. При этом ставить галочку за какого-то конкретного кандидата от них не требовали, сообщали граждане.

Глава центра общественного наблюдения Алексей Чесноков сообщил журналисту amic.ru, что к ним по поводу принуждения к ДЭГ никто не обращался.

“Любое нарушение прав граждан – это нарушение. Но все становится известно, когда гражданин обратился по поводу нарушения своих прав. Пока работает наша горячая линия и телеграм-канал. Обращений в Центр общественного наблюдения не поступало. Мы анализируем соцсети, какие-то вещи озвучиваются, но без конкретики. Кто-то что-то говорит, но проверить нельзя. Но даже если кого-то попросили зарегистрироваться на ДЭГ, то любой гражданин мог регистрацию на ДЭГ убрать и проголосовать самостоятельно. С другой стороны ДЭГ – это удобно, надежно”, – отметил он.

Напомним, Алтайский край вошел в топ-5 субъектов России по количеству зарегистрированных на ДЭГ. В регионе на электронное голосование зарегистрировалось 276 тысяч человек. Голосование открылось в 08:00 утра, при этом к 9 утра проголосовало уже 46% избирателей (или около 127 тысяч). А к 14 часам количество проголосовавших по ДЭГ достигло 60%. К 17 часам проголосовало почти 170 тысяч избирателей.

Евгений Журавлев, который ответственен за наблюдение за ДЭГ в Алтайском крае, также подчеркнул, что к ним жалоб на принуждение к ДЭГ не поступало, а популярность электронного голосования объяснил его удобством и “доверием наших граждан к электронным услугам”. “Люди проснулись и им сразу же захотелось исполнить свой гражданский долг”, – отметил Журавлев.

В социальных сетях появлялись сообщения о том, что на некоторых избирательных участках региона не работают камеры. Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова эту информацию опровергла. А в центре общественного наблюдения за выборами журналисту amic.ru показали, что камеры на участках действительно работают.

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