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Центр общественных объединений появился на месте заброшенного здания в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Ленинском районе краевой столицы 26 октября открылся Центр общественных объединений, созданный депутатом фракции «Единая Россия» в АКЗС, директором ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ» Александром Лисицыным . В 2020 году он выкупил заброшенное двухэтажное здание на улице Юрина 206В, восстановил его и передал в безвозмездное пользование общественным, ветеранским организациям, творческим коллективам, Барнаульской детской школе искусств №7.

В здании нового Центра общественных объединений по соседству со школой №126 когда-то располагалось ЖЭУ №28, потом оно принадлежало частному лицу, но со временем пришло в запустение. Там стали собираться бездомные, дети запросто попадали в здание без окон и с лестницами без перил. Жители соседних домов забили тревогу и обратились за помощью к Александру Лисицыну, который на тот момент был депутатом Барнаульской городской Думы. Он нашел собственника здания и выкупил его.

«Что создать на этом месте думал не долго. Часто слышал, что ветеранам Ленинского района не хватает площадок для встреч и занятий самодеятельностью, ТОСам – для проведения праздников, концертов, отчетных конференций, а творческим коллективам – помещений для репетиций. Теперь для них постоянно открыты двери Центра общественных объединений. У нас также работает один из классов детской школы искусств №7», – рассказал Александр Лисицын.

В Центре десять кабинетов, лекционный зал, конференц-зал с проектором, колонками и микрофонами, все помещения оборудованы мебелью. Здесь же располагаются общественные приемные Александра Лисицына и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского , которые представляют интересы жителей Ленинского района.

Отремонтировав здание площадью 500 квадратных метров, Александр Лисицын занялся благоустройством прилегающей территории. В этом году завершился первый этап: площадку заасфальтировали, уложили тротуарную плитку, установили ограждение, высадили деревья. Благоустройство продолжится в 2024 году.

На открытии Центра общественных объединений вместе с общественниками и ветеранами Ленинского района побывали председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко , сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова , вице-спикер краевого Заксобрания Денис Голобородько , глава Ленинского района Евгений Авраменко , руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких , депутаты-единороссы Александр Локтев , Игорь Панарин , Анна Ведлер , Максим Кочев , Николай Савинский.

Александр Романенко вручил Александру Лисицыну благодарственное письмо за активное участие в жизни регионального отделения партии, поддержку общественных организаций и ветеранского движения.

«Александр Викторович – пример депутата, который принимает всестороннее участие в жизни своего избирательного округа. Он занимается бизнесом, ведет активную общественную работу и делает много добрых дел, причем не только для жителей Ленинского района. Во время пандемии он помогал медикам, сегодня помогает нашим ребятам в зоне СВО. У нас в региональном отделении партии «Единая Россия» таких примеров очень много», – отметил Александр Романенко.

Председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина поблагодарила Александра Лисицына за создание Центра общественных объединений. Она назвала депутата «любимцем Ленинского района».

«Он окружил заботой и внимание наши ветеранские организации. Мы настолько влюблены в него. Вы не представляете, какой это замечательный человек, – рассказала гостям праздника Тамара Зямина. – Спасибо Вам большое за наш замечательный Центр, где мы теперь будем проводить и репетиции, и встречи с нашими ребятами-подростками, и массовые мероприятия».

новости Алтайский

Взято отсюда

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