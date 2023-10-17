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Центр русской культуры «Домовушка» будет создан в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Центр русской культуры «Домовушка» будет создан в Алтайском крае

В Министерстве культуры региона подвели итоги конкурса на создание центра традиционной культуры, центра ремесел и фольклора, национального центра в 2023 году на базе муниципального музея.

Победителем признана заявка Павловского района: на базе Павловского историко-художественного музея им. Г.Ф. Борунова будет создан центр русской культуры «Домовушка».

Как было отмечено на заседании комиссии, Павловский музей провел большую подготовительную работу для успешной работы Центры. Еще в 2022 году музей организовал творческое любительское объединение «Домовушка»» по возрождению традиций и обрядов русской старины. Сотрудники собрали коллектив, стали проводить мероприятия, мастер-классы, выставки работ этого объединения.

На территории музея также действует уличная экспозиция «Подворье», где представлены орудия труда того времени и хозяйственная утварь. В будущем в здании музея планируется провести реконструкцию и создать русскую горницу. Также планируется проводить экскурсии для молодежи, календарные обрядовые праздники. Будет работать кружок по изготовлению обрядовых кукол, русских народных костюмов, пэчворку и мезенской росписи.

Для справки: Центры традиционной народной культуры создаются в Алтайском крае в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края». Основная цель – сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка и развитие народных промыслов и ремесел, сохранение традиционных культурных ценностей.

На создание ЦТК из краевого бюджета учреждению, выигравшему конкурс, выделяются средства для приобретения расходных материалов, мультимедийной техники и др.

В настоящее время в Алтайском крае создано 17 Центров традиционной народной культуры, которые осуществляют деятельность на базе муниципальных учреждений культуры – Домов культуры, музеев и Детских школ искусств.

новости Алтайский

Взято отсюда

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