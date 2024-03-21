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Центр «Юридическая клиника» заключил соглашение с Комплексным центром социального обслуживания населения Барнаула

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Центр «Юридическая клиника» заключил соглашение с Комплексным центром социального обслуживания населения Барнаула

Центр «Юридическая клиника» заключил соглашение с Комплексным центром социального обслуживания населения Барнаула

19 марта директор Центра «Юридическая клиника» Олеся Бистерфельд вместе со студентами юридического факультета посетили Семейный многофункциональный центр, созданный на базе Комплексного центра социального обслуживания, где будет оказываться бесплатная юридическая помощь всем нуждающимся.

Директор Комплексного центра Наталья Жмылева и заведующий Семейным МФЦ Владимир Зюздинцев провели для студентов экскурсию, где показали оборудованные рабочие места и рассказали, какие категории и с какими вопросами могут обращаться за помощью.

Мы с удовольствием присоединяемся к деятельности пилотного проекта Минтруда России – Семейному МФЦ. В рамках заключенного соглашения каждый вторник студенты юридического факультета Алтайского филиала Президентской академии будут выезжать в Семейный многофункциональный центр для проведения консультаций по вопросам гражданского права, трудовым, социальным, семейным спорам, требованиям о защите прав потребителей, спорам, вытекающим из земельных правоотношений.

Напомним, в оказании правого просвещения мы работаем абсолютно со всеми категориями граждан, которые нуждаются в нашей помощи. Заявитель должен понимать, что он не остался один со своей проблемой, а его внимательно выслушают, проведут устную или письменную консультацию.

Олеся Бистерфельд Директор Центра «Юридическая клиника»

Напомним, что студенты юридического факультета под руководством директора Центра «Юридическая клиника», преподавателей и практикующих юристов консультируют жителей края по правовым вопросам, разъясняют гражданам их права и содействуют защите их законных интересов, помогают составить исковые заявления, жалобы, претензии и другие процессуальные документы. Приём ведется по адресам:

  • Алтайский филиал РАНХиГС: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 187, кабинет В108. (Пн-пт с 08:00 до 17:00 – по предварительной записи по тел.: 8 (3852) 504-171 и e-mail: yurklinika@alt.ranepa.ru)
  • Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова: г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 5. (Чт. с 10:00 до 12:00), контактный телефон: 8 (3852) 506-626
  • Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула: г. Барнаул, ул. Телефонная, д.50а. (Вт. с 14:00 до 16:00), контактный телефон: 8 (3852) 550-524

    • Взято отсюда.

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