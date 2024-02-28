Центробанк отозвал лицензию у банка “Гефест”

Кредитная организация допускала нарушения в области противодействия отмыванию доходов

Здание Центробанка / Фото: unsplash.com

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка “Гефест”, который по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

“Кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, – говорится в сообщении.

Как отмечает Агентство по страхованию вкладов, выплаты возмещения по вкладам начнутся не позднее 13 марта. По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность оценивается в размере 181,2 млн рублей.

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка, который по величине активов занимал 89-е место в российской банковской системе.

горняк



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