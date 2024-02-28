реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Центробанк отозвал лицензию у банка “Гефест”

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кредитная организация допускала нарушения в области противодействия отмыванию доходов

Центробанк отозвал лицензию у банка "Гефест"

Здание Центробанка / Фото: unsplash.com

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка “Гефест”, который по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

“Кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, – говорится в сообщении.

Как отмечает Агентство по страхованию вкладов, выплаты возмещения по вкладам начнутся не позднее 13 марта. По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность оценивается в размере 181,2 млн рублей.

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка, который по величине активов занимал 89-е место в российской банковской системе.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

Полицейские накрыли наркопритон в Новоалтайске

К ответственности привлекли и хозяев, и посетителей. Источник фото: ГУ…

Узнать больше
В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

В Барнауле лосиха с лосенком вышли к лыжникам в ленточном бору

Фото: В Курсе 22 Животное с невозмутимым видом прогуливалось рядом…

Узнать больше
Алтайский край в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Алтайский край в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Команде Алтайского края вручил диплом заместитель руководителя Федерального дорожного агентства…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp