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Цены на газ в Европе упали почти на 60% благодаря возобновляемой энергии

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Цены на газ в Европе упали почти на 60% благодаря возобновляемой энергии

Bloomberg объясняет это небольшим экономическим ростом, ограничивающим спрос на энергию в крупных промышленных государствах

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м. Сейчас они продолжают снижаться в основном благодаря рекордным запасам газа и возобновляемым источникам энергии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Несмотря на обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года и последовавшие проблемы с международными поставками через Красное море, цены на СПГ в Европе продолжают заметно снижаться. Агентство Bloomberg объясняет такое явление рекордными запасами газа, широкими инвестициями в развитие возобновляемых источников энергии. Также влияние оказал небольшой экономический рост, ограничивающий спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

Тем не менее, есть риск, что падение цен прекратится и европейские страны, а также Япония, США и Китай вновь столкнутся с кризисом.

“Смотря только на цены, может показаться, что кризис закончился, – приводит агентство слова руководителя отдела торговли СПГ швейцарской исследовательской компании MET International Балинта Конца. – Они могут снова вырасти даже в этот отопительный сезон, если произойдет внезапное прекращение поставок или продолжительный период холодов”, – пишет агентство.

Сейчас в создание транзитов СПГ вливаются большие международные инвестиции, однако большая часть новых мощностей появится и будет введена в эксплуатацию не раньше 2025 и 2026 года. А соглашение о транзитной ветке, поставляющей через Украину газ из России в страны Западной и Центральной Европы, истекает уже в конце этого года. Информации о продлении договоренности на сегодняшний день нет. Закрытие действующей ветки уменьшит число поставок газа. Также участившиеся экстремальные погодные явления создают дополнительную нагрузку на энергетические системы, что может спровоцировать повышение спроса на СПГ.

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Взято отсюда

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