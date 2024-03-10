реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Цены на “Москвичи” резко упали в России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Предположительно, эти цены будут действовать до конца марта

Цены на "Москвичи" резко упали в России

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

В России резко упали цены на автомобили марки “Москвич”. Об этом сообщает портал “Автоновости дня”.

7 марта седан “Москвич 6” внезапно сбросил в цене 490 тысяч рублей на все комплектации.

Еще больше подешевел “Москвич 3”: стоимость одной из комплекций снизилась на 712 тысяч рублей.

Снижение цен объясняют введением “нового подхода к ценообразованию”, в рамках которого он предлагает “понятные, простые и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-ин”.

Предположительно, такие цены на автомобили будут действовать до конца марта, при этом в наличии осталось очень мало машин.

Горняк22

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Блюдо из черепахи обернулось смертью для восьмерых детей

В Танзании на острове Пемба девять человек скончались и еще…

На авианосце, груженном боеприпасами, произошел пожар

На британском авианосце HMS Queen Elizabeth в Шотландии произошел пожар.…

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда…

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно…

Небольшое похолодание после ливня вернется в Алтайский край

В Барнауле и некоторых районах Алтайского края 10 марта шел…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp