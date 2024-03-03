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«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

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По данным экспертов, число бронирований на полуострове растет. С чем это связано

3 марта 2024, 11:0085Написать комментарий

«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

Даже в самом крошечном прибрежном поселке Крыма уже не прогуляться в тишине — звуки повсеместного ремонта перекрывают шум моря. Пилят, сверлят, стучат молотками… Теплейший конец февраля выгнал хозяев отелей и гостевых домов на раннюю подготовку к курортному сезону. Тем более, что данные раннего бронирования пока самые радужные с пандемийных времен — на 50–70 процентов увеличилось число туристов, желающих отдохнуть в Крыму нынешним летом.

Причем, по данным Минкурортов Крыма, отдых не только бронируют, но и оплачивают.

— То, что лето уже продается, для отельеров очень хороший признак. Год назад в это время гораздо ниже был уровень бронирования, — считает глава Министерства курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

А эксперты в области туриндустрии строят гипотезы — почему отдыхающие решили провести лето в Крыму, несмотря на длительную дорогу и регулярные воздушные атаки. Об этом рассуждают и сами туристы, объясняя свои мотивы в многочисленных сетевых чатах и блогах.

«К этому, оказывается, можно привыкнуть»

«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

«Несмотря на прекрасные побережья других стран, где я была, всё равно лучше Крыма для меня ничего нет. Везде я — иностранный турист, а здесь — своя, с таким же менталитетом», — пишет москвичка Лидия.

С ней соглашается Наталья из Челябинска: «В прошлом году побоялись ехать в Крым и выбрали отдых в Дагестане. Нам, в принципе, понравилось. Но это мусульманская Россия, а Крым нам по образу жизни ближе, так что в этом году — под Ялту».

По мнению жителя Урала Николая, шок за два года у многих прошел: «В позапрошлом и прошлом году многие еще опасались, что линия фронта не так далеко от Крыма. А сейчас — едут на машине по новым территориям и нахваливают маршрут… Кажется, что к военным действиям все просто привыкли, оказывается, и такое возможно. Мы тоже поедем в Крым и именно по новым территориям, чтобы посмотреть на всё собственными глазами».

«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

Но не все так радужно настроены по отношению к полуострову.

«Цены в прошлом году были на уровне Сочи, а сервис — на уровне Абхазии. К тому же Украина рядом — оттуда нет-нет, да и прилетело. В этом году в Крым не поедем — не оправдал затрат на дорогу и отдых», — считает Антон из Санкт-Петербурга.

«Знаю двух человек из Москвы, которым достались бесплатные путевки в санаторий. Они боялись, долго думали, опасений много. Но решили ехать, хотя тут сыграла не любовь к Крыму, а любовь к халяве», — рассказала о мотивации знакомых их коллега по работе Наталья.

Так почему в этом году отдых в Крыму стал намного привлекательней, чем в прошлом сезоне?

«Люди хотят зафиксировать цены»

— Мы фиксируем возросший интерес к летнему отдыху во всех южных регионах страны, но для Крыма он составляет плюс рекордные 70 процентов, — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России. — Идут продажи на майские праздники, но основные даты — это июнь — август, хотя у нас есть даже покупка отдыха в декабре 2024 года.

«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

По мнению эксперта, отдыхающие решили ехать в Крым по нескольким причинам.

— Прежде всего, это экономика — люди стараются зафиксировать сегодняшнюю стоимость отдыха, опасаясь, что до лета она значительно вырастет, — объясняет Сергей Ромашкин. — И в этом есть смысл. Например, отдых в Краснодарском крае уже подорожал на 12–15 процентов в сравнении с ценами прошлого года, а если спрос не упадет, вырастет еще. В это время отельеры Крыма, цены в котором и так значительно ниже, подняли их всего на 4 процента. Правда, при раннем бронировании больших скидок здесь нет, зато есть удобная система оплаты: 30 процентов сразу, а 70 — за две недели до заезда. К этому прилагается и гибкая система отказа от брони.

Есть и «эмоциональная составляющая» в решении выбрать Крым для летнего отдыха:

— На полуостров в основном едут те, кто действительно его любит и готов ради положительных эмоций к длительной дороге, возможным пробкам на мосту или угрозам безопасности, — объясняет Сергей Ромашкин. — По их мнению, напряжение на полуострове спало, по большому счету всё спокойно.

«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

Еще одну причину называет владелица гостевого дома «Причал» Елена Нелидова:

— В этом году к нам возвращаются мамочки с детьми — это очень хорошо, ведь два прошлых сезона они избегали отдыха в Крыму. А сейчас уже активно бронируют июль и август. На мой вопрос, почему перестали бояться, несколько мам рассказали, что в прошлом году их дети заболели ротавирусом на отдыхе в Краснодарском крае — один ребенок в Сочи, другой — в Геленджике. Говорят, что эпидемия ротавируса опаснее воздушной тревоги — шансов угодить в больницу гораздо больше.

ЮБК выбирают чиновники

Но ощущение опасности всё равно не исчезло. Об этом свидетельствуют данные выбора места для отдыха. Если обобщить результаты прошлого года и раннего бронирования на различных сервисах, то основная масса отдыхающих предпочитает Южный берег Крыма. Здесь ни разу не фиксировалась угроза с воздуха, поэтому отдых представляется наиболее безопасным и комфортным.

Южный берег — от Алушты до Фороса — выбирают 50 процентов отдыхающих, несмотря на то, что он самый дорогой. Зато именно здесь расположено большинство пятизвездочных отелей и санаториев, которые выбирают чиновники и сотрудники государственных корпораций. В среднем на Южном берегу отдыхающие проводят 2 недели.

На втором месте — Восточный берег Крыма. От Керчи, Феодосии до Коктебеля и Судака. Здесь тоже редки воздушные угрозы, а логистика самая удобная — ближе всего к Крымскому мосту. К тому же цены ниже, чем на Южном берегу. Продолжительность отдыха здесь в среднем составляет 10 дней.

На третьем месте по популярности Западный берег — от Сак и Евпатории до Тарханкута. Его, как правило, выбирают те, кто нуждается в специализированном лечении крымскими грозами или любители кайтсерфинга или дайвинга. Над западом Крыма беспилотники и ракеты фиксируются нередко, спасибо ПВО, как правило, без последствий. Здесь туристы в среднем проводят неделю.

Меньше всего времени отдыхающие готовы задерживаться в Севастополе — базе Черноморского флота, не сильно приспособленной для курортного отдыха. В основном сюда приезжают на день-два — осмотреть достопримечательности, прикоснуться к военной истории. Воздушные тревоги звучат в городе регулярно, что не сильно способствует расслабленному пляжному отдыху.

«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

Ранее мы рассказывали, что творилось в Крыму, после того как чудовищный ураган принес на полуостров неожиданный в ноябре снег и погода вернулась к определению «крымская зима».

Взято Источник
03.03.2024

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